Evenepoel holt nächsten Sieg auf Mallorca

SID 31.01.2026 • 18:22 Uhr Der belgische Radstar knüpft an seinem starken Start für sein neues Team an. Florian Lipowitz fehlt.

In Abwesenheit von Florian Lipowitz ist der zweimalige Olympiasieger Remco Evenepoel bei der Mallorca Challenge zu seinem dritten Sieg in Serie für sein neues Team Red Bull-Bora-hansgrohe gefahren. Nach dem Erfolg im Mannschaftszeitfahren am Donnerstag und seinem ersten Einzelsieg am Freitag triumphierte der Belgier auch bei der Trofeo Andratx–Pollenca am Samstag.

Evenepoel setzte sich am Schlussanstieg ab und gewann nach 121,5 Kilometern am Mirador d’Es Colomer. Sein deutscher Teamkollege Lipowitz ging wie am Vortag nicht an den Start. Noch am Donnerstag hatte der Tour-Dritte an der Seite von Evenepoel den Sieg im Mannschaftszeitfahren geholt. Bester deutscher Fahrer war Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) als Siebter, der damit bereits sein viertes Top-10-Ergebnis bei der diesjährigen Serie von Eintagesrennen einfuhr.

Der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel steht nächste Woche bei der Tour de la Communauté de Valence vor einer weiteren Herausforderung. Wirklich ernst wird es für Lipowitz bei der Algarve-Rundfahrt (Februar) und der Katalonien-Rundfahrt (März). Dort will er um das Podium kämpfen.