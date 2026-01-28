Lipowitz bereit für Saisonstart: "Hatte genug Pause"

SID 28.01.2026 • 07:37 Uhr Auf Mallorca bestreitet Florian Lipowitz sein erstes Rennen seit September.

Ein erster Formcheck, ein früher Testlauf für das Tour-Projekt mit Remco Evenepoel - und eine gehörige Portion Spaß: Der deutsche Radsport-Star Florian Lipowitz blickt seinem Saisonstart bei der Mallorca Challenge am Donnerstag mit Vorfreude entgegen.

„Ich bin auf jeden Fall bereit für die neue Saison“, sagte Lipowitz dem SID: „Ich glaube, ich hatte genug Pause, um mich zu erholen und auch alles zu verarbeiten, was das ganze letzte Jahr so mit sich gebracht hat.“

2025 war dem 25-Jährigen vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe der große Durchbruch geglückt. Nach Podestplatzierungen bei den prestigereichen Rennen Paris-Nizza und Critérium du Dauphiné beendete Lipowitz seine erste Tour de France als Gesamtdritter und Gewinner des Weißen Trikots.

Am Donnerstag bestreitet er das Teamzeitfahren bei der Trofeo Ses Salines auf Mallorca. Es wird der erste gemeinsame Einsatz mit dem belgischen Doppel-Olympiasieger Evenepoel werden, der zur Saison 2026 zum deutschen Top-Team gestoßen ist. Das Rennen über 23,8 km dient auch als ein erster Testlauf für den Tour-de-France-Auftakt am 4. Juli in Barcelona. Die 113. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt startet mit einem Teamzeitfahren.

„Das Mannschaftszeitfahren ist im Hinblick auf die Tour ein großes Ziel unseres Teams. Da sind natürlich die Erwartungen auch relativ hoch, aber ich denke, wir wollen da auch nicht allzu viel riskieren“, sagte Lipowitz: „Das Podium ist aber das Mindeste, was sich das Team hier erwartet.“