Deutscher Rad-Star jubelt

SID 29.01.2026 • 16:15 Uhr Florian Lipowitz und Remco Evenepoel bestreiten auf Mallorca ihr erstes gemeinsames Rennen. Am Ende können sie jubeln.

Der deutsche Rad-Star Florian Lipowitz ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Tour-Dritte des Vorjahres gewann am Donnerstag mit Red Bull-Bora-hansgrohe das Teamzeitfahren der Mallorca Challenge und feierte dabei auch ein gelungenen ersten Einsatz an der Seite des neuen Teamkollegen Remco Evenepoel.

Der Red-Bull-Zug, dem auch Nico Denz angehörte, erreichte bei der 23,8 km langen Trofeo Ses Salines das Ziel in 23:55 Minuten. Der deutsche Rennstall sicherte sich den Sieg vor den Team Movistar mit Michel Heßmann (+ 0:04 Minuten) und dem Team Jayco AlUla mit Felix Engelhardt und Jasha Sütterlin (+ 0:17).

Für Lipowitz und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel war das Rennen auch ein geglückter erster Testlauf für den Tour-de-France-Auftakt am 4. Juli in Barcelona. Die 113. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt startet mit einem Teamzeitfahren.