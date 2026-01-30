Newsticker
Bei Highspeed-Sturz: Radprofi verletzt sich schwer

Radprofi verletzt sich schwer

Bittere Nachricht für Laurenz Rex. Auf der dritten Etappe der AlUla Tour erleidet der Belgier bei einem Sturz mit 100 km/h schwere Verletzungen.
Laurenz Rex fällt mehrere Wochen aus
Laurenz Rex fällt mehrere Wochen aus
© IMAGO/SID/JOMA GARCIA
SID
Der belgische Radprofi Laurenz Rex fällt nach einem folgenschweren Sturz mit hohem Tempo bei der AlUla Tour in Saudi-Arabien mehrere Wochen aus. Das gab das Team Soudal-Quickstep am Freitag bekannt. Rex zog sich auf der dritten Etappe Brüche an drei Dornfortsätzen an der Wirbelsäule zu. Rex sei in einem stabilen Zustand, benötige aber vor Beginn seiner Rehabilitation noch mehrere Wochen Ruhe, teile die belgische Equipe mit.

Der 26-Jährige war erst zu dieser Saison vom Rennstall Intermarche-Wanty zu Quickstep gewechselt. Der Sturz ereignete sich in der Abfahrt rund zwölf Kilometer vor dem Ziel am Bir Jaydah Mountain. Neben Rex kamen auch Fabien Grellier (Frankreich) und Davide Stella (Italien) zu Fall. Der Sturz soll sich bei rund 100 km/h ereignet haben. Grellier und Stella gaben das Rennen sofort auf, Rex kämpfte sich trotz seiner Verletzungen ins Ziel.

