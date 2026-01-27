Nach Känguru-Kollision: Hand-OP bei Vine

SID 27.01.2026 • 08:50 Uhr Beim Sieger der Tour Down Under wird ein Bruch des Handgelenks festgestellt.

Für Radprofi Jay Vine hat die schmerzhafte Begegnung mit einem Känguru während der Schlussetappe der Tour Down Under weitreichende Folgen. Wie sich bei Untersuchungen nach der Rundfahrt herausstellte, hat sich der Australier eine Fraktur im Handgelenk zugezogen und ist bereits operiert worden. Wie sein Team UAE Emirates-XRG mitteilte, wird Vine damit auf noch nicht absehbare Zeit ausfallen.