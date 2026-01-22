Radsport: Australier lässt Pogacar-Team jubeln

SID 22.01.2026 • 11:54 Uhr Im Finale der zweiten Etappe der Tour Down Under ist ein Duo des Teams UAE Emirates-XRG nicht zu schlagen. Jay Vine setzt sich am Ende durch.

Der australische Radprofi Jay Vine hat dem erfolgsverwöhnten Pogacar-Team UAE Emirates-XRG den ersten Saisonsieg auf WorldTour-Ebene beschert. Der 30-Jährige gewann bei der Tour Down Under in seiner Heimat die 148,1 km lange zweite Etappe nach Uraidla vor seinem zeitgleichen Teamkollegen und Titelverteidiger Jhonatan Narváez (Ecuador).

Das Duo hatte sich rund 14 km vor dem Ziel auf dem Anstieg Corkscrew von der Spitzengruppe abgesetzt, im Ziel hatten sie 58 Sekunden Vorsprung auf den drittplatzierten Schweizer Mauro Schmid (Jayco AlUla).

Als bester Deutscher erreichte der Augsburger Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) das Ziel auf dem zehnten Rang. Vine, Gesamtsieger von 2023, übernahm mit dem Tageserfolg auch die Gesamtführung.