Radsport: Teutenberg in Australien erneut in den Top 10

SID 21.01.2026 • 06:52 Uhr Tim Torn Teutenberg zeigt sich bei der Tour Down Under in einer bestechenden Form. Dem deutschen Sprint-Talent gelingt ein weiterer Platz unter den ersten zehn.

Der deutsche Radprofi Tim Torn Teutenberg hat bei der Tour Down Under in Australien ein weiteres Top-10-Ergebnis eingefahren.

Der 23-Jährige vom deutschen Rennstall Lidl-Trek belegte bei der Sprintankunft in Tanunda nach 120,6 km den neunten Platz.

Im Prolog des ersten WorldTour-Rennens der Saison war Teutenberg am Vortag Achter geworden.

Andresen sprintet zum Sieg

Im Finale der ersten Etappe hatte Tobias Lund Andresen das beste Ende für sich. Der Däne vom Team Decathlon-CMA CGM verwies den Briten Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) und Sam Welsford aus Australien (Ineos Grenadiers) auf die Plätze.