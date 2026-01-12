Radsport: Ullrich sieht Sturz seines Sohnes

Vincent Wuttke 12.01.2026 • 11:27 Uhr Die Söhne von Jan Ullrich starten bei der Deutschen Meisterschaft im Cyclocross. Einer von ihnen kommt zu Sturz.

Bei der Deutschen Meisterschaft im Cyclocross befand sich auch eine deutsche Radsportlegende unter den Zuschauern. Jan Ullrich war in Bensheim als Unterstützer seiner Söhne dabei und musste mitansehen, wie sein Nachwuchs stürzte.

Benno und Toni Ullrich gingen bei schwierigen Bedingungen an den Start. Zu einem Coup reichte es für die Nachkommen der Legende aber nicht.

Toni belegte in der U15 den 14. Rang. Deutlich schlechter lief es für Benno in der U17. Er stürzte und musste das Rennen danach beenden. „Sie sind gut gefahren. Ich als Vater bin natürlich stolz“, sagte Ullrich dem Hessischen Rundfunk.

Ullrichs Söhne eifern Vater nach

2018 verließ ihn seine Frau Sara und zog mit den drei Kindern weg. In Ullrichs schwieriger Lebensphase wurde der Kontakt weniger. Nun wollen seine Söhne in die riesigen Fußstapfen ihres Vaters treten.