Wegen Fan? Vingegaard stürzt im Training

SID 27.01.2026 • 12:14 Uhr Vingegaard stürzt im Training, ein Fan soll den zweimaligen Tour-de-France-Sieger verfolgt haben.

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard ist im Trainingslager in Málaga gestürzt. Dies bestätigte sein Team Visma-Lease a Bike am Dienstag über die Plattform "X". Laut Mitteilung zog sich der zweimalige Tour-de-France-Sieger keine ernsthaften Verletzungen zu. Als mögliche Ursache des Sturzes deutete das Team jedoch eine Störung durch einen Fan an.

"Wir würden generell an die Fans auf Rädern appellieren, die Sicherheit an erste Stelle zu setzen", hieß es in der Mitteilung: "Sowohl für unsere Fahrer als auch für die Gesundheit anderer. Bitte erlaubt es den Fahrern zu trainieren und gebt ihnen so viel Raum und Freiheit wie möglich."

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, hatte ein spanischer Amateurradfahrer am Montag in der Tracking-App "Strava" ein Video von Vingegaard bei einer Abfahrt geteilt, während er dem dänischen Rennfahrer folgte. "Jonas stürzt, als er versucht, mich bei der Abfahrt von Fuente de la Reina abzuhängen. Ich halte an, um ihn zu fragen, wie es ihm geht, und er wird wütend auf mich, weil ich ihm gefolgt bin. Er fuhr schnell bergab, um mich abzuhängen, und landete schließlich auf dem Boden", schrieb der Amateurradfahrer namens Pedro Garcia Fernandez dazu in der App.