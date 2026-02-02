Deutsches Gold bei der Bahnrad-EM

SID 02.02.2026 • 18:54 Uhr Tim Torn Teutenberg gewinnt im Velodrome von Konya den Titel. Seine Schwester holt wenig später Bronze.

Tim Torn Teutenberg hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya die nächste deutsche Goldmedaille geholt. Der 23-Jährige triumphierte am zweiten Wettkampftag im Punkterennen über 40 km vor dem Dänen Conrad Haugsted und Jasper de Buyst aus Belgien. Zum Auftakt waren bereits die deutschen Teamsprinterinnen zum Titel gefahren.

Teutenbergs drei Jahre ältere Schwester Lea Lin schaffte im Ausscheidungsrennen wenig später als Dritte den Sprung aufs Podest. Sie musste sich nur der belgischen Ausnahmefahrerin Lotte Kopecky und der Französin Victoire Berteau geschlagen geben. Im Zeitfahren der Männer raste Maximilian Dörnbach auf Platz fünf.

Erst Silber, dann Gold!

Tim Torn Teutenberg hatte am Sonntag bereits Silber im Ausscheidungsrennen gewonnen. Insgesamt kommt der Rheinländer auf vier EM-Goldmedaillen, bei Weltmeisterschaften hatte er 2024 mit Roger Kluge im Zweier-Mannschaftsfahren den Sieg geholt. Im sogenannten Madison geht Teutenberg mit seinem 16 Jahre älteren Teampartner am Schlusstag ins Velodrome, im vergangenen Jahr fuhr das Duo zu Silber.

Deutschland hat bereits fünf Medaillen geholt, am Vortag sicherte sich zudem Lena Charlotte Reißner Bronze im Scratch. Der Frauen-Vierer hat bereits eine weitere sicher, das Quartett mit Franziska Brauße, Lisa Klein, Laura Süßemilch und Mieke Kröger fährt am Abend (ab 19 Uhr) in der Mannschaftsverfolgung um Gold gegen Großbritannien. Für die Männer reichte es für Platz sechs.