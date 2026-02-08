Evenepoel gewinnt Valencia-Rundfahrt

SID 08.02.2026 • 18:36 Uhr Der Belgier erlebt einen guten Jahresauftakt mit seinem neuen Team. In der abschließenden Etappe am Sonntag wird ein Deutscher Zweiter.

Der zweimalige Olympiasieger Remco Evenepoel präsentiert sich weiter in starker Frühform und hat den ersten Rundfahrtsieg für sein neues Team Red Bull-Bora-hansgrohe eingefahren.

Bei der Volta Comunitat Valenciana sicherte sich der Belgier in Abwesenheit von Teamkollege Florian Lipowitz nach fünf Etappen den Gesamtsieg.

„Es war eine fantastische Woche in Valencia“, sagte Evenepoel. Nach zwei Einzelsiegen und einem Teamerfolg bei der Mallorca Challenge in der Vorwoche hatte er den entscheidenden Vorsprung auf den Portugiesen Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) bei der 172 km langen Königsetappe am Samstag herausgefahren.

Deutscher Nachwuchsfahrer überzeugt

Am Sonntag rollte der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister sicher mit dem Hauptfeld ins Ziel und schloss die Gesamtwertung mit 31 Sekunden Vorsprung auf Almeida ab. Den Tagessieg holte Raul Garcia Pierna (Movistar) knapp vor dem deutschen Nachwuchsfahrer Emil Herzog (21/Red Bull-Bora-hansgrohe).