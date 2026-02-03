Evenepoel möchte auf Pogacar-Level kommen

SID 03.02.2026 • 12:36 Uhr "Ich hoffe, dass ich eines Tages neben ihm sein kann, vielleicht sogar vor ihm", sagt der Belgier.

Der belgische Radstar Remco Evenepoel will auf kurz oder lang das Level des viermaligen Tour-de-France-Siegers Tadej Pogacar erreichen. "Wir trainieren sehr intensiv und schauen uns sein Niveau von 2025 an, wo er meiner Meinung nach unantastbar war. Wir wollen mein maximales Niveau erreichen. Ich hoffe, dass ich eines Tages neben ihm sein kann, vielleicht sogar vor ihm", erklärte Evenepoel in einem Interview mit Eurosport Frankreich.

Im Vorjahr hatte der 26-Jährige Pogacar in direkten Duellen, zum Beispiel bei der Lombardei-Rundfahrt, wenig entgegenzusetzen. Einzig im Zeitfahren bei der WM in Ruanda konnte Evenepoel den Slowenen schlagen.

"Ich habe bei diesen Rennen viel gelernt", sagte der Olympiasieger von 2024. "Ich war wirklich auf einem hohen Niveau und konnte mich mit ihm an der Steigung messen, wo er mich dann abgehängt hat. Ich musste mich 20 bis 30 Sekunden von einer ersten Anstrengung erholen."

Zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Superstars wird es voraussichtlich beim Radsportklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich am 26. April kommen. Sowohl Evenepoel (zweimal) als auch Pogacar (dreimal) konnten dieses Rennen bereits gewinnen.

In der letzten Saison verlor der Weltmeister von 2022 bei diesem Rennen am Anstieg der Côte de la Redoute den Anschluss, daraus will er lernen: "Das sind fünf Minuten mit sehr großer Anstrengung. Ich habe den Eindruck, dass Tadej in diesen fünf bis zehn Minuten den Unterschied macht. Darauf arbeiten wir hin, fünf bis zehn Minuten lang eine bestimmte Leistung zu bringen. Im Moment läuft im Training alles rund."