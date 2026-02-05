Gold zum Geburtstag: Kluge beschenkt sich im Madison

SID 05.02.2026 • 16:59 Uhr An seinem besonderen Jahrestag beschenkt sich Roger Kluge bei der Bahnrad-EM kurzerhand selbst. Auch Friedrich holt Edelmetall.

Radrennfahrer Roger Kluge hat sich an seinem 40. Geburtstag mit seinem nächsten Titel beschenkt. Am letzten Tag der Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya fuhr der Routinier gemeinsam mit seinem Teampartner Moritz Augenstein im Madison überlegen zur Goldmedaille. Am Tag zuvor gewann Kluge bereits Bronze im Omnium.

„Uns war schon bewusst, dass wir zu den Favoriten gehören und die Konkurrenz auf uns blicken wird“, freute sich Kluge: „Dass wir diesen Titel so überlegen gewinnen konnten, das hätte ich aber nie gedacht.“

Das Duo sicherte sich den ersten Platz im Zweier-Mannschaftsfahren am Donnerstagnachmittag in dominanter Manier - nach fünfzig Kilometern und 50:05 Minuten führten die Athleten des deutschen Verbands German Cycling das Klassement souverän mit 85 Punkten vor den Teams aus Portugal (55) und Belgien (38) an. Für Kluge ist es bereits der sechste Titel bei Europameisterschaften, fünf davon holte er im Madison.

Friedrich gewinnt Bronze im Keirin

Auch Lea Sophie Friedrich war am Abschlusstag der Europameisterschaft erfolgreich. Im Keirin sicherte sich die 26-Jährige die Bronzemedaille hinter der siegreichen Russin Alina Lysenko und Mathilde Gros aus Frankreich.