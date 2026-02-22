Lipowitz beendet Algarve-Tour auf Rang acht - Ayuso gewinnt

SID 22.02.2026 • 17:13 Uhr Auf der letzten Etappe will der deutsche Radstar noch einmal angreifen, wird aber vor dem Schlussanstieg gestellt. Ein anderer Deutscher stürzt.

Radstar Florian Lipowitz hat sich beim ersten Härtetest der neuen Saison angriffslustig, aber noch in ausbaufähiger Form präsentiert. Der Gesamtdritte der Tour de France von 2025 versuchte sich bei der zweiten Bergankunft auf der fünften und finalen Etappe der Algarve-Rundfahrt über 148,4 km von Faro nach Malhao als Ausreißer, wurde aber vor dem Schlussanstieg gestellt und landete auf Rang 13. Die Rundfahrt beendete Lipowitz als Achter.

Der Etappensieg im Zielsprint ging an den Spanier Juan Ayuso (Lidl-Trek), der sich damit auch den Gesamtsieg sicherte. Zweiter in der Gesamtwertung wurde das französische Toptalent Paul Seixas (19/Decathlon – CMA CGM), das die erste Bergetappe am Donnerstag gewonnen hatte. Platz drei ging an den Portugiesen Joao Almeida (Portugal/UAE Emirates-XRG). Lipowitz' Rückstand auf Ayuso betrug letztlich 2:15 Minuten. Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) landete auf Rang elf, Felix Engelhardt (Jayco AlUla) wurde 13.

Schachmann diktierte das Rennen in einer fünfköpfigen Ausreißergruppe lange mit, etwa 35 km vor dem Ziel rutschte der 32-Jährige dann aber in einer Abfahrt weg, stürzte und musste behandelt werden - er konnte das Rennen aber beenden. Als das Hauptfeld den verbliebenen Ausreißer Julian Alaphilippe 13 km vor dem Ziel gestellt hatte, ging Lipowitz zusammen mit dem Franzosen Kevin Vauquelin in die Offensive, wurde zu Beginn des Schlussanstiegs - 2,6 km mit einer durchschnittlichen Steigung von 9 Prozent - aber wieder eingeholt und konnte nicht mehr um den Sieg mitfahren.