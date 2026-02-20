Lipowitz noch nicht in Topform

SID 20.02.2026 • 19:10 Uhr Der Tour-Dritte Florian Lipowitz fährt in Portugal der Konkurrenz noch hinterher.

Der Tour-Dritte Florian Lipowitz hat zu Beginn der neuen Rad-Saison noch mit der eigenen Form zu kämpfen. Der Shootingstar der vergangenen Saison aus dem Red Bull-Bora-hansgrohe-Team beendete sein erstes Einzelzeitfahren des Jahres bei der Algarve-Tour nach 19,5 km rund um Vilamoura auf dem neunten Rang. Sein Rückstand auf den siegreichen Ex-Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna (Italien/Ineos-Grenadiers) betrug dabei 42 Sekunden.

In der Gesamtwertung belegt Lipowitz nach drei Etappen den achten Platz. Der 25-Jährige liegt 1:17 Minuten hinter dem spanischen Spitzenreiter Juan Ayuso (Lidl-Trek). Auch auf der ersten Bergetappe am Donnerstag, die das französische Toptalent Paul Seixas gewonnen hatte, büßte Lipowitz bereits Zeit ein.