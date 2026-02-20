Milan gewinnt auch fünfte Etappe der UAE Tour

SID 20.02.2026 • 14:42 Uhr Erneut wird eine Fluchtgruppe kurz vor Ziel gestellt, erneut gewinnt der Italiener. Die Entscheidung in der Gesamtwertung wird am Samstag erwartet.

Nächster Massensprint, nächster Sieg für Jonathan Milan: Der italienische Radprofi hat bei der UAE Tour seine starke Form erneut unter Beweis gestellt und auch die fünfte Etappe gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Lidl-Trek setzte sich nach 166,0 km mit Start und Ziel in Dubai durch und feierte seinen zweiten Sieg in Folge.

Milan profitierte bei der Sprint-Entscheidung an der Hamdan Bin Mohammed University von der Vorbereitung seines deutschen Teamkollegen Max Walscheid. Im entscheidenden Moment kam der Topsprinter aus dem Windschatten und ließ der Konkurrenz keine Chance. Zweiter wurde der Norweger Erlend Blikra (Uno-X Mobility), Dritter Matteo Malucelli (XDS Astana) aus Italien.

Zuvor hatte sich ein Trio aus dem Schweizer Silvan Dillier, dem Italiener Gianni Moscon und dem Kanadier Nickolas Zukowsky lange an der Spitze gehalten. Noch 20 Kilometer vor dem Ziel lag der Vorsprung bei rund einer Minute. Wie schon am Vortag wurde die Fluchtgruppe jedoch rechtzeitig gestellt, diesmal rund drei Kilometer vor dem Ziel.

In der Gesamtwertung verteidigte Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) das Rote Trikot. Der Italiener liegt weiterhin 21 Sekunden vor dem Mexikaner Isaac Del Toro (UAE Emirates–XRG). Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat als Elfter bereits 1:44 Minuten Rückstand.