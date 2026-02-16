Milan stürzt zum Auftakt der UAE-Tour

SID 16.02.2026 • 14:11 Uhr Auf der wegen starker Winde verkürzten ersten Etappe verpasst Milan nach einem Sturz kurz vor dem Ziel den möglichen Tagessieg.

Der italienische Radprofi Jonathan Milan hat einen bitteren Auftakt der achten Ausgabe der UAE-Tour erlebt. Auf der wegen starker Winde von 144 auf 118 Kilometer verkürzten ersten Etappe verpasste der zweimalige Tour-de-France-Etappensieger nach einem Sturz rund einen Kilometer vor dem Ziel den möglichen Tagessieg. Der 25-Jährige vom deutschen Team Lidl-Trek stieg zwar wieder aufs Rad, erreichte das Ziel jedoch nur als Vorletzter. Stattdessen siegte der 22 Jahre alte Mexikaner Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) vor dem Niederländer Cees Bol und dem Italiener Antonio Tiberi. Georg Steinhauser war auf Platz 29 bester Deutscher.