Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Radsport
Radsport
NEWS
KALENDER
Radsport>

Milan stürzt zum Auftakt der UAE-Tour

Milan stürzt zum Auftakt der UAE-Tour

Auf der wegen starker Winde verkürzten ersten Etappe verpasst Milan nach einem Sturz kurz vor dem Ziel den möglichen Tagessieg.
Tagessieger Isaac Del Toro (li.)
Tagessieger Isaac Del Toro (li.)
© AFP/SID/FADEL SENNA
SID
Auf der wegen starker Winde verkürzten ersten Etappe verpasst Milan nach einem Sturz kurz vor dem Ziel den möglichen Tagessieg.

Der italienische Radprofi Jonathan Milan hat einen bitteren Auftakt der achten Ausgabe der UAE-Tour erlebt. Auf der wegen starker Winde von 144 auf 118 Kilometer verkürzten ersten Etappe verpasste der zweimalige Tour-de-France-Etappensieger nach einem Sturz rund einen Kilometer vor dem Ziel den möglichen Tagessieg. Der 25-Jährige vom deutschen Team Lidl-Trek stieg zwar wieder aufs Rad, erreichte das Ziel jedoch nur als Vorletzter. Stattdessen siegte der 22 Jahre alte Mexikaner Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) vor dem Niederländer Cees Bol und dem Italiener Antonio Tiberi. Georg Steinhauser war auf Platz 29 bester Deutscher.

Senkrechtstarter Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) ist nicht bei der UAE-Tour mit dabei. Dafür sein neuer Team-Kollege Remco Evenepoel, der die Rundfahrt 2023 gewonnen hatte. Der Belgier kam auf dem ersten Teilstück zwischen Madinat Zayed Majlis und dem Liwa-Palastals als 20. ins Ziel. Vorjahressieger Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) startet in diesem Jahr nicht in den Emiraten, der Rad-Dominator beginnt seine Saison im März beim italienischen Eintagesrennen Strade Bianche.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite