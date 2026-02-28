Start nach Maß: Van der Poel gewinnt Omloop Nieuwsblad

SID 28.02.2026 • 16:32 Uhr Beim traditionellen Auftakt der Klassikersaison siegt der niederländische Radsportstar Mathieu van der Poel als Solist.

Der niederländische Radsportstar Mathieu van der Poel hat die 81. Auflage des Omloop Nieuwsblad gewonnen und damit einen perfekten Start in die Klassikersaison gefeiert Beim traditionellen Auftakt der mitteleuropäischen Traditionsrennen setzte sich der Weltmeister von 2023 vom Team Alpecin-Premier Tech als Solist nach 207,2 km zwischen Gent und Ninove in Belgien durch.

Van der Poel setzte 16 Kilometer vor dem Ziel auf dem vorletzten Anstieg, der Mauer von Geraardsbergen, die entscheidende Attacke. Auf dem nassen und steilen Kopfsteinpflaster ließ der 31-Jährige die Konkurrenz beinahe spielerisch stehen und sich auf dem Weg zu seinem 57. Profisieg nicht mehr einfangen. Für van der Poel war es beim ersten Anlauf direkt der erste Sieg beim Omloop.

Nach über 1600 Höhenmetern und acht Kopfsteinpflaster-Abschnitten von Gent nach Ninove lag van der Poel letztlich 22 Sekunden vor seinem Landsmann Tim van Dijke vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe, der Belgier Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG/+0:24) komplettierte das Podium.

Politt als bester Deutscher auf Rang 14

Nils Politt, der 2024 den Sieg als Zweiter noch knapp verpasst hatte, fuhr bei starken Winden als bester Deutscher auf Rang 14 ein (+0:57).