UAE Tour: Del Toro vor Gesamtsieg - Evenepoel abgehängt

SID 21.02.2026 • 14:42 Uhr Isaac Del Toro steuert auf seinen ersten Rundfahrtsieg des Jahres zu.

Radsport-Shootingstar Isaac Del Toro steuert bei der UAE Tour auf seinen ersten Rundfahrtsieg des Jahres zu. Der 22-jährige Mexikaner vom Pogacar-Team UAE Emirates-XRG siegte am Samstag bei der Bergankunft der sechsten Etappe am Jebel Hafeet als Solist und übernahm die Führung in der Gesamtwertung.

Del Toro, der Giro-Zweite von 2025, verwies den Australier Luke Plapp (Jayco AlUla/+ 0:12 Minuten) und Felix Gall aus Österreich (Decathlon–CMA CGM/+0:21) auf die Plätze. Keine Rolle im Kampf um den Tagessieg - und damit auch im Rennen um die Gesamtwertung - spielte Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel vom deutschen Top-Team Red Bull-Bora-hansgrohe. Der Belgier erreichte das Ziel auf dem 15. Platz mit 52 Sekunden Rückstand. Im Gesamtranking ist Evenepoel, der im neuen Jahr schon sechs Saisonsiege gefeiert hat, mit 2:25 Minuten Rückstand Zehnter.