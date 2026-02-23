Vingegaard startet bei Paris-Nizza in die Saison

SID 23.02.2026 • 14:42 Uhr Der zweimalige Tour-Sieger musste seinen Auftakt wegen eines Sturzes verschieben - nun ist er bereit.

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard startet bei Paris-Nizza in die neue Saison. Er freue sich, wieder bei der traditionsreichen achttägigen Rundfahrt an den Start zu gehen, erklärte der zweimalige Gewinner der Tour de France in einer Mitteilung seines Teams Visma-Lease a Bike.

Ursprünglich hatte Vingegaard bereits die am Sonntag beendete UAE-Tour fahren wollen, doch ein Trainingssturz im Januar verhinderte einen Saisonstart im Februar. „Nach meinem Sturz und meiner anschließenden Erkrankung habe ich mir Zeit genommen, um mich zu erholen. Ich fühle mich bereit“, sagte Vingegaard.