Dritter Triumph in Folge: Van der Poel gewinnt E3

SID 27.03.2026 • 18:00 Uhr Auch im dritten Jahr gewinnt der Niederländer Mathieu van der Poel nach Solofahrt - dieses Mal wurde es aber knapp.

Der niederländische Radstar Mathieu van der Poel hat nach erneutem Solo im dritten Jahr in Folge das belgische Eintagesrennen E3 Saxo Classic gewonnen. Bei der 208,5 km andauernden Kraftprobe über Hügel und Kopfsteinpflaster rund um Harelbeke setzte sich der 31-Jährige vom Team Alpecin-Premier Tech nach 42,2 Kilometern im Alleingang letztendlich aber nur knapp vor seinen Verfolgern Per Strand Hagenes aus Norwegen (Visma-Lease a Bike) und Florian Vermeersch (Belgien/UAE Emirates-XRG/beide +0:05 Minuten) durch.

Bei noch 64 ausstehenden Kilometern übernahm der Straßenrad-Weltmeister von 2023 kurzzeitig allein die Spitze. Ab dem Paterberg rund 42 Kilometer vor dem Ziel, der mit einer durchschnittlichen Steigung von 13,5 Prozent den steilsten Abschnitt des Tages aufwies, konnte dann aber kein anderer Fahrer mehr seinem Antritt folgen.

Bei seinen Siegen 2024 und 2025 hatte van der Poel jeweils nach beeindruckendem Solo mit viel Abstand gewonnen, diesmal kam der Niederländer nach zwischenzeitlichem Vorsprung von fast einer Minute aber noch mal gehörig ins Schwitzen. Rund einen Kilometer vor Schluss betrug sein Vorsprung auf die vierköpfige Verfolgergruppe kurzzeitig nur noch 30 Meter.