Rad-Star sitzt fest - Polizei muss helfen

SID 22.03.2026 • 12:47 Uhr Remco Evenepoel muss auf dem Weg zum gemeinsamen Einsatz mit Florian Lipowitz überraschende Hürden bewältigen.

Bei der Katalonien-Rundfahrt wollen der deutsche Radsport-Shootingstar Florian Lipowitz und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel ab Montag gemeinsam für die Tour de France proben.

Doch der Start des belgischen Top-Fahrers beim berglastigen Etappenrennen wäre fast an der Logistik gescheitert. Wegen widriger Wetterbedingungen saß Evenepoel zwischenzeitlich im Höhentrainingslager auf Teneriffa fest. Heftige Schneefälle hatten die Straßen unpassierbar gemacht.

Rad-Star Evenepoel fährt mit Polizeibegleitung ab

„Wir sitzen wegen des Schnees seit zwei Tagen auf dem Teide fest. Niemand kommt hoch oder runter“, hatte Evenepoel in den Sozialen Medien geschrieben. Dem Top-Star des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe gelang es laut flämischen Medienberichten aber, unter Polizeibegleitung vom Vulkan hinabzufahren und rechtzeitig zum Flughafen zu gelangen.

Lipowitz und Evenepoel, die bei der Frankreich-Rundfahrt im Juli eine Doppelspitze bilden sollen, bestreiten bei der Katalonien-Rundfahrt erst ihr zweites Rennen als Teamkollegen. Ende Januar hatten sie im Verbund das Mannschaftszeitfahren bei der Trofeo Ses Salines auf Mallorca gewonnen.