Ganna gewinnt Auftakt von Tirreno-Adriatico - Walscheid stark

Die weiteren deutschen Fahrer spielten beim Kampf gegen die Uhr keine Rolle.

Zum Auftakt der 61. Ausgabe von Tirreno-Adriatico hat der deutsche Radrennfahrer Max Walscheid ein Topergebnis eingefahren. Der 32-jährige Heidelberger vom deutschen Team Lidl-Trek landete beim Einzelzeitfahren im italienischen Lido di Camaiore auf dem dritten Platz. Siegreich auf dem geradlinigen und 11,5 Kilometer langen Parcours war der favorisierte Italiener und Vorjahressieger des ersten Teilstücks Filippo Ganna (Italien/Ineos-Grenadiers). Platz zwei belegte dessen Teamkollege Thymen Arensman (Niederlande).

Walscheid hatte 26 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Ganna und ließ beim „Rennen zwischen den Meeren“ nicht nur den viermaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic hinter sich, sondern auch Mega-Talent Isaac del Torro. Der Mexikaner gilt als Kronprinz seines Teamkollegen Tadej Pogacar, der erst am 21. März bei Mailand-Sanremo wieder im Einsatz sein wird.

Aus deutscher Sicht gingen zum Auftakt des einwöchigen Etappenrennens neben Walscheid noch Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché), John Degenkolb (Team Picnic-PostNL) und Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team) an den Start. Nur Degenkolb konnte mit dem 56. Platz noch ein weiteres Ergebnis unter den Top 100 verbuchen.