Katalonien: Cort Nielsen siegt - Lipowitz und Co. schonen Kräfte

SID 24.03.2026 • 17:17 Uhr Die zweite Etappe der Katalonien-Rundfahrt gehört den Sprintern. Das Topduo von Red Bull-Bora-hansgrohe hält sich zurück.

Der dänische Radprofi Magnus Cort Nielsen hat die zweite Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der 33-Jährige vom Team Uno-X Mobility setzte sich nach 167,4 Kilometern von Figueres nach Banyoles im Sprint vor dem Franzosen Noa Isidore (Decathlon CMA CGM) und dem Italiener Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) durch. Florian Lipowitz und Remco Evenepoel, die in Spanien erstmals bei einem Etappenrennen gemeinsam am Start stehen, hielten sich erwartungsgemäß zurück.

Der Tour-Dritte Lipowitz (Laichingen) kam auf Platz 45 zeitgleich mit Cort Nielsen als bester Deutscher ins Ziel. Der zweifache Olympiasieger und Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel wurde 25., nachdem der Belgier zum Auftakt am Montag auf Rang zwei gefahren war. Die Rundfahrt in Katalonien ist erklärtermaßen ein Test für das Duo des deutschen Topteams Red Bull-Bora-hansgrohe für das angepeilte Gemeinschaftsprojekt im Sommer bei der Tour de France als Doppelspitze. Beide schonten Kräfte für die anstehenden Aufgaben in den Pyrenäen.

Zeitgleich mit Lipowitz und Evenepoel rollte der zweimalige Tour-Sieger und Paris-Nizza-Gewinner Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) als 38. über den Zielstrich. Auch Oscar Onley (Ineos Grenadiers), der sich bei der letztjährigen Frankreich-Rundfahrt mit Lipowitz um Rang drei und um den Gewinn der Nachwuchswertung duelliert hatte, verlor auf Rang 34 keine Sekunden.

Der Regensburger Henri Uhlig (Alpecin-Premier-Tech), der die Auftaktetappe als Achter das beste deutsche Ergebnis eingefahren hatte, musste nach einem Sturz rund zehn Kilometer vor dem Ziel aussteigen. In Führung liegt weiter der französische Meister Dorian Godon (Ineos Grenadiers), der sich im Sprint der ersten Etappe gegen Evenepoel durchgesetzt hatte.