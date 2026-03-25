Katalonien: Evenepoel stürzt auf Siegkurs

SID 25.03.2026 • 17:52 Uhr Der Olympiasieger fährt mit Jonas Vingegaard einem Ausreißercoup entgegen. Doch kurz vor dem Ziel stürzt der Belgier.

Der zweifache Rad-Olympiasieger Remco Evenepoel hat einen Ausreißercoup bei der Katalonien-Rundfahrt auf dramatische Weise verpasst. Der Belgier vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe lag auf der dritten Etappe nach einer überraschenden Attacke lange mit dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard an der Spitze, kam vor einem Kreisverkehr wenige hundert Meter vor dem Ziel aber zu Fall und musste alle Siegchancen begraben.

Bedient und mit blutenden Wunden an Arm und Bein schaute Evenepoel ins Leere. Der 26-Jährige war mit Vingegaard mit einem Vorsprung von mehr als zehn Sekunden auf die Zielgerade gegangen. Vingegaard fuhr zunächst weiter, nahm dann aber Tempo raus. „Ich wollte mir dadurch keinen Vorteil verschaffen und habe auf das Hauptfeld gewartet“, sagte der Däne von Visma-Lease a bike.

Der Sieg ging wie bereits auf der ersten Etappe nach 159,5 km in Vila-seca an den französischen Meister Dorian Godon (Ineos Grenadiers), der sich im Massensprint gegen die Briten Ethan Vernon (NSN Cycling) und Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) durchsetzte. Bester Deutscher wurde Michel Heßmann (Movistar) auf Rang neun. Vingegaard rollte als 15. über den Strich, Evenepoel folgte als 106. Aufgrund des Sturzes wurde er mit derselben Zeit wie Godon gewertet.

Evenepoel hatte knapp 29 Kilometer vor dem Ziel eine Windkante genutzt und sich auf flachem Terrain vom Hauptfeld abgesetzt, nur Vingegaard folgte ihm. Das Duo baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus, obwohl Vingegaard wenig Führungsarbeit leistete. Evenepoel beschwerte sich mehrmals, dann kam der Teamkollege von Florian Lipowitz zu Fall.