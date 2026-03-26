Katalonien-Rundfahrt: Vernon gewinnt verkürzte vierte Etappe

SID 26.03.2026 • 17:35 Uhr Ethan Vernon sprintet zum Etappensieg. Die Top-Favoriten halten sich am Tag vor der Königsetappe zurück.

Der britische Radprofi Ethan Vernon hat die verkürzte vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt für sich entschieden. Der 25-Jährige vom Team NSN Cycling gewann am Donnerstag den Bergaufsprint der auf 151 km reduzierten Etappe nach Camprodón vor dem französischen Gesamtführenden Dorian Godon (Ineos Grenadiers) und Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock (Q36.5). Die Bergankunft auf der Skistation Vallter auf über 2000 Metern war wegen starker Winde aus dem Programm gestrichen worden.

Godon, Gewinner der ersten und dritten Etappe, hat in der Gesamtwertung 13 Sekunden Vorsprung auf Pidcock. Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (+0:14 Minuten) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe liegt knapp dahinter auf dem dritten Platz. Ein Angriff auf die Gesamtführung ist auch vom zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike/+0:24) zu erwarten.