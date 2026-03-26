Katalonien-Rundfahrt: Vernon gewinnt verkürzte vierte Etappe

Der britische Radprofi Ethan Vernon hat die verkürzte vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt für sich entschieden. Der 25-Jährige vom Team NSN Cycling gewann am Donnerstag den Bergaufsprint der auf 151 km reduzierten Etappe nach Camprodón vor dem französischen Gesamtführenden Dorian Godon (Ineos Grenadiers) und Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock (Q36.5). Die Bergankunft auf der Skistation Vallter auf über 2000 Metern war wegen starker Winde aus dem Programm gestrichen worden.
Vernon gewinnt verkürzte Etappe
Godon, Gewinner der ersten und dritten Etappe, hat in der Gesamtwertung 13 Sekunden Vorsprung auf Pidcock. Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (+0:14 Minuten) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe liegt knapp dahinter auf dem dritten Platz. Ein Angriff auf die Gesamtführung ist auch vom zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike/+0:24) zu erwarten.
Am Freitag steht die Königsetappe der einwöchigen Rundfahrt an, bei der der deutsche Shootingstar Florian Lipowitz und Evenepoel erstmals als Teamkollegen bei einem mehrtägigen Event antreten. Auf der 155,3 km langen fünften Etappe müssen etwas mehr als 4500 Höhenmeter überwunden werden, der Schlussanstieg auf den Coll de Pal ist 16,5 km lang und im Durchschnitt 7,2 Prozent steil.