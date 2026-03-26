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Katalonien-Rundfahrt: Vernon gewinnt verkürzte vierte Etappe

Vernon gewinnt verkürzte Etappe

Ethan Vernon sprintet zum Etappensieg. Die Top-Favoriten halten sich am Tag vor der Königsetappe zurück.
Ethan Vernon feiert den Etappensieg
Ethan Vernon feiert den Etappensieg
© AFP/SID/JOSEP LAGO
SID
Ethan Vernon sprintet zum Etappensieg. Die Top-Favoriten halten sich am Tag vor der Königsetappe zurück.

Der britische Radprofi Ethan Vernon hat die verkürzte vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt für sich entschieden. Der 25-Jährige vom Team NSN Cycling gewann am Donnerstag den Bergaufsprint der auf 151 km reduzierten Etappe nach Camprodón vor dem französischen Gesamtführenden Dorian Godon (Ineos Grenadiers) und Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock (Q36.5). Die Bergankunft auf der Skistation Vallter auf über 2000 Metern war wegen starker Winde aus dem Programm gestrichen worden.

Godon, Gewinner der ersten und dritten Etappe, hat in der Gesamtwertung 13 Sekunden Vorsprung auf Pidcock. Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (+0:14 Minuten) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe liegt knapp dahinter auf dem dritten Platz. Ein Angriff auf die Gesamtführung ist auch vom zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike/+0:24) zu erwarten.

Am Freitag steht die Königsetappe der einwöchigen Rundfahrt an, bei der der deutsche Shootingstar Florian Lipowitz und Evenepoel erstmals als Teamkollegen bei einem mehrtägigen Event antreten. Auf der 155,3 km langen fünften Etappe müssen etwas mehr als 4500 Höhenmeter überwunden werden, der Schlussanstieg auf den Coll de Pal ist 16,5 km lang und im Durchschnitt 7,2 Prozent steil.

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