Lipowitz hängt Evenepoel ab - Vingegaard siegt

SID 27.03.2026 • 16:18 Uhr Bei der ersten Bergankunft der Katalonien-Rundfahrt wird der Ulmer Florian Lipowitz Vierter und hat das Gesamtpodest im Blick.

Radsport-Ass Florian Lipowitz darf auf die erste deutsche Podestplatzierung in der langen Geschichte der Katalonien-Rundfahrt hoffen. Der Tour-Dritte vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe belegte beim Sieg des dänischen Favoriten Jonas Vingegaard auf der schweren fünften Etappe mit 1:01 Minuten Rückstand Rang vier und ist damit im Gesamtklassement nun ebenfalls Vierter.

Vingegaard setzte sich nach 153 km bei der Bergankunft in La Molina überlegen vor dem Österreicher Felix Gall (+51 Sekunden) durch und übernahm die Gesamtführung. Lipowitz hatte am rund 14 km langen Schlussanstieg zuvor aus der Favoritengruppe heraus attackiert und unter anderem seinen Teamkollegen Remco Evenepoel hinter sich gelassen, ehe Vingegaard entscheidend antrat.

Lipowitz deutlich stärker am Anstieg

Red-Bull-Starzugang Evenepoel erreichte das Ziel 37 Sekunden nach Lipowitz, der am schweren Anstieg deutlich stärker wirkte. In Katalonien bestreiten der Belgier Evenepoel und der Ulmer Lipowitz erstmals ein gemeinsames Etappenrennen im RB-Trikot. In der Gesamtwertung fehlen Lipowitz nur vier Sekunden auf den drittplatzierten Franzosen Lenny Martinez. Vingegaard führt mit 57 Sekunden Vorsprung auf Gall.

Die Etappe war wegen starker Winde verkürzt worden, die Bergankunft endete 2,2 km vor dem ursprünglich geplanten Ziel auf dem Coll de Pal. Bereits am Donnerstag war die Bergankunft an der Skistation Vallter wegen starker Winde gestrichen worden.

Zuletzt war der Gesamtsieg in Katalonien dreimal in Folge an einen Slowenen gegangen. Primoz Roglic (Sieger 2023 und 2025), Teamkollege von Lipowitz und Evenepoel, fehlt diesmal aber ebenso wie Topstar Tadej Pogacar (2024).