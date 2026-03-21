Mailand-Sanremo: Rad-Star nach Horrorsturz im Krankenhaus

SID 21.03.2026 • 19:08 Uhr Debora Silvestri musste nach einem schweren Sturz ins Krankenhaus. Der Zustand der Italienerin ist stabil.

Die Italienerin ist nach dem Horrorsturz beim der Frauen-Radrennen des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie das Team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi bestätigte, wurde die 27-Jährige in der Notaufnahme behandelt und befindet sich in einem stabilen Zustand. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit über das Ausmaß der Verletzungen schaffen.

Zu dem Sturz, in dem unter anderen auch die frühere polnische Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma verwickelt war, war es in der Abfahrt vom Schlüsselanstieg Cipressa gekommen. Silvestri flog über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe und prallte dort auf den Asphalt, wo sie zunächst regungslos liegenblieb.