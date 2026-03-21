Mailand-Sanremo: Rad-Star nach Horrorsturz im Krankenhaus

Die Italienerin ist nach dem Horrorsturz beim der Frauen-Radrennen des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie das Team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi bestätigte, wurde die 27-Jährige in der Notaufnahme behandelt und befindet sich in einem stabilen Zustand. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit über das Ausmaß der Verletzungen schaffen.
Rad-Star nach Horrorsturz im Krankenhaus
Debora Silvestri musste nach einem schweren Sturz ins Krankenhaus. Der Zustand der Italienerin ist stabil.
Debora Silvestri stürzte schwer
© IMAGO/Beautiful Sports
Zu dem Sturz, in dem unter anderen auch die frühere polnische Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma verwickelt war, war es in der Abfahrt vom Schlüsselanstieg Cipressa gekommen. Silvestri flog über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe und prallte dort auf den Asphalt, wo sie zunächst regungslos liegenblieb.
Der Sieg bei Mailand-Sanremo Donne ging nach 156 km an die belgische Ex-Weltmeisterin Lotte Kopecky. Beste Deutsche wurde Ricarda Bauernfeind auf dem 31. Platz.