Die Italienerin Debora Silvestri ist nach dem Horrorsturz beim der Frauen-Radrennen des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie das Team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi bestätigte, wurde die 27-Jährige in der Notaufnahme behandelt. Weitere Untersuchungen brachten Klarheit über das Ausmaß der Verletzungen.
Mailand-Sanremo: Silvestri nach Sturz im Krankenhaus
Der Zustand der Italienerin ist stabil.
Lotte Kopecky (l.) gewann das Rennen
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„Mir geht es ganz gut“, schrieb Silvestri am Abend bei Instagram: „Fünf gebrochene Rippen und eine Mikrofraktur in der Schulter. Es hätte schlimmer kommen können.“ Nun sei erst einmal Erholung angesagt.
Zu dem Sturz, in dem unter anderen auch die frühere polnische Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma verwickelt war, war es in der Abfahrt vom Schlüsselanstieg Cipressa gekommen. Silvestri flog über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe und prallte dort auf den Asphalt, wo sie zunächst regungslos liegenblieb.
Der Sieg bei Mailand-Sanremo Donne ging nach 156 km an die belgische Ex-Weltmeisterin Lotte Kopecky. Beste Deutsche wurde Ricarda Bauernfeind auf dem 31. Platz.