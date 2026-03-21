Mailand-Sanremo: Silvestri nach Sturz im Krankenhaus

SID 21.03.2026 • 23:42 Uhr Der Zustand der Italienerin ist stabil.

Die Italienerin Debora Silvestri ist nach dem Horrorsturz beim der Frauen-Radrennen des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie das Team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi bestätigte, wurde die 27-Jährige in der Notaufnahme behandelt. Weitere Untersuchungen brachten Klarheit über das Ausmaß der Verletzungen.

„Mir geht es ganz gut“, schrieb Silvestri am Abend bei Instagram: „Fünf gebrochene Rippen und eine Mikrofraktur in der Schulter. Es hätte schlimmer kommen können.“ Nun sei erst einmal Erholung angesagt.

Zu dem Sturz, in dem unter anderen auch die frühere polnische Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma verwickelt war, war es in der Abfahrt vom Schlüsselanstieg Cipressa gekommen. Silvestri flog über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe und prallte dort auf den Asphalt, wo sie zunächst regungslos liegenblieb.