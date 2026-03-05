Mögliche Handverletzung: Zimmermann verpasst Strade Bianche

SID 05.03.2026 • 13:06 Uhr Der deutsche Straßenrad-Meister Georg Zimmermann wird nach einem Sturz nun in Berlin genauer untersucht.

Bitterer Rückschlag für Georg Zimmermann: Der deutsche Straßenrad-Meister steht seinem Team Lotto Intermarché vorerst nicht zur Verfügung. Der 28 Jahre alte Allrounder aus Augsburg hat sich bei einem Sturz beim Eintagesrennen Trofeo Laigueglia am Mittwoch verletzt und verpasst dadurch auch seinen geplanten Start bei den Strade Bianche auf den Schotterstraßen der Toskana am Samstag.