Nach Horrorsturz: Silvestri aus Krankenhaus entlassen

SID 27.03.2026 • 15:53 Uhr Die Italienerin Debora Silvestri war beim Frauen-Radrennen Mailand-Sanremo mehrere Meter in die Tiefe auf den Asphalt gestürzt.

Die Italienerin Debora Silvestri ist sechs Tage nach dem Horrorsturz beim Frauen-Radrennen des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte ihr Team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi mit. Die 27-Jährige war in einer Abfahrt über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe geflogen und auf dem Asphalt zunächst regungslos liegen geblieben.