Nach Horrorsturz: Silvestri aus Krankenhaus entlassen

Die Italienerin Debora Silvestri ist sechs Tage nach dem Horrorsturz beim Frauen-Radrennen des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte ihr Team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi mit. Die 27-Jährige war in einer Abfahrt über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe geflogen und auf dem Asphalt zunächst regungslos liegen geblieben.
Gute Nachrichten nach Horrorsturz
Die Italienerin Debora Silvestri war beim Frauen-Radrennen Mailand-Sanremo mehrere Meter in die Tiefe auf den Asphalt gestürzt.
Debora Silvestri (Archivbild)
© IMAGO/SID/Arne Mill
Silvestri wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, dort wurden fünf Rippenfrakturen und eine Mikrofraktur in der Schulter festgestellt. „Nach mehreren Tagen, die von Vorsicht und ständiger ärztlicher Überwachung geprägt waren, hat sich Debora Silvestris Zustand positiv entwickelt, sodass sie ihre Genesung nun außerhalb des Krankenhauses fortsetzen kann“, teilte ihr Rennstall mit. Silvestri wird nach Hause zurückkehren.