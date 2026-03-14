Die vorletzte Etappe der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza ist wegen heftigen Regens und Schneefalls im Hinterland der Cote d’Azur weiter verkürzt worden. Wie die Organisatoren am Samstag vor dem Etappenstart mitteilten, werde das Feld im Bus-Konvoi bis 47 km vor das Ziel gebracht.
Nur 47 km: Vorletzte Etappe von Paris-Nizza weiter verkürzt
Schnee und Regen im Hinterland von Nizza sorgen für große Probleme.
Viel Regen in Nizza
Ursprünglich sollte die Etappe über 138,7 km von Nizza nach Auron führen. Bereits am Freitagabend wurde beschlossen, dass das Ziel nicht auf 1600 m in Auron liegen soll, sondern die Etappe bereits 18 km vorher im rund 850 m hohen Isola endet.
In der Gesamtwertung führt der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard mit großem Vorsprung. Der Allgäuer Georg Steinhauser liegt auf Platz drei und trägt das Weiße Trikot des besten Jungprofis.