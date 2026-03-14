Nur 47 km: Vorletzte Etappe von Paris-Nizza weiter verkürzt

Die vorletzte Etappe der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza ist wegen heftigen Regens und Schneefalls im Hinterland der Cote d’Azur weiter verkürzt worden. Wie die Organisatoren am Samstag vor dem Etappenstart mitteilten, werde das Feld im Bus-Konvoi bis 47 km vor das Ziel gebracht.