Paris-Nizza: Gesamtführender gibt nach Sturz auf

SID 11.03.2026 • 16:15 Uhr Nach einem Sturz auf der vierten Etappe geht es für den Spanier bei der Fernfahrt in Frankreich nicht weiter.

Nach einem Sturz auf der vierten Etappe ist die Fernfahrt Paris-Nizza für den Gesamtführenden Juan Ayuso vorbei. Der spanische Radprofi kam am Mittwoch bei widrigen Wetterbedingungen auf der Strecke von Bourges und Uchon zu Fall.

Auch der Deutsche Nils Politt vom UAE Team Emirates-XRG war in den Unfall verwickelt, konnte aber weiterfahren.

Ayuso kämpft und muss doch aufgeben - Freie Bahn für Vingegaard?

Auf nasser Straße stürzte Ayuso, Kapitän des deutschen Lidl-Trek-Teams, 47 km vor dem Ziel. Danach versuchte der Träger des Gelben Trikots weiterzufahren, musste jedoch wenige Meter weiter - gekrümmt vor Schmerzen - wieder anhalten.

Der 23-Jährige legte sich am Straßenrand ins Gras und wartete dort auf einen Krankenwagen. Es war einer von mehreren Stürzen auf dem Streckenabschnitt.