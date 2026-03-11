Paris-Nizza: Gesamtführender gibt nach Sturz auf

Nach einem Sturz auf der vierten Etappe ist die Fernfahrt Paris-Nizza für den Gesamtführenden Juan Ayuso vorbei. Der spanische Radprofi kam am Mittwoch bei widrigen Wetterbedingungen auf der Strecke von Bourges und Uchon zu Fall.
Paris-Nizza: Sturz-Drama um Ayuso
Auch der Deutsche Nils Politt vom UAE Team Emirates-XRG war in den Unfall verwickelt, konnte aber weiterfahren.
Ayuso kämpft und muss doch aufgeben - Freie Bahn für Vingegaard?
Auf nasser Straße stürzte Ayuso, Kapitän des deutschen Lidl-Trek-Teams, 47 km vor dem Ziel. Danach versuchte der Träger des Gelben Trikots weiterzufahren, musste jedoch wenige Meter weiter - gekrümmt vor Schmerzen - wieder anhalten.
Der 23-Jährige legte sich am Straßenrand ins Gras und wartete dort auf einen Krankenwagen. Es war einer von mehreren Stürzen auf dem Streckenabschnitt.
Ayuso hatte nach dem Mannschaftszeitfahren am Dienstag die Gesamtführung übernommen. Der Spanier lag zwei Sekunden vor dem Franzosen Kévin Vauquelin und 17 vor dem dänischen Radstar Jonas Vingegaard, der nun seinen Hauptkonkurrenten im „Rennen der Sonne“ nicht mehr fürchten muss.