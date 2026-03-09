Paris-Nizza: Kanter gewinnt zweite Etappe

SID 09.03.2026 • 18:25 Uhr Max Kanter gewinnt die zweite Etappe von Paris-Nizza. Es ist der größte Erfolg des 28 Jahre alten Radprofis aus Cottbus.

Ungläubig fasste Max Kanter sich an den Helm: Der deutsche Radprofi hat am Montag die zweite Etappe von Paris-Nizza gewonnen und damit seinen ersten WorldTour-Sieg überhaupt gefeiert.

Der 28-jährige Cottbuser vom Team Astana triumphierte auf den 187 Kilometern von Épône nach Montargis knapp vor dem Neuseeländer Laurence Pithie und dem Belgier Jasper Stuyven.

Die Gesamtwertung führt weiterhin US-Auftaktsieger Luke Lamperti gleichauf mit Vito Braet aus Belgien an. Lamperti kam zu Wochenbeginn als Fünfter ins Ziel.

Phil Bauhaus stürzt

Für den deutschen Topsprinter Phil Bauhaus endete die Etappe nach einem Sturz 32 Kilometer vor dem Ziel auf dem enttäuschenden 137. Platz. Pascal Ackermann landete als zweitbester Deutscher auf Rang 14 unmittelbar vor Landsmann Niklas Märkl. Lennard Kämna und Nils Politt hatten nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun.

Paris-Nizza ist das erste wichtige Etappenrennen der Saison und traditionell für die Rundfahrstars wie das parallel ausgetragene Tirreno-Adriatico ein erster Formtest auf dem Weg Richtung Giro und Tour. Bei der „Fahrt zur Sonne“ mit dabei sind unter anderem der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark) bei seinem Saisondebüt und der britische Tour-Vierte Oscar Onley.