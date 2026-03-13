Paris-Nizza: Steinhauser behauptet Gesamtplatz drei

SID 13.03.2026 • 17:09 Uhr Während Jonas Vingegaard dem Gesamtsieg entgegenfährt, bleibt der Allgäuer Georg Steinhauser bester Jungprofi.

Radprofi Georg Steinhauser hat seinen starken dritten Gesamtplatz und das Weiße Trikot des besten Jungprofis bei der Fernfahrt Paris-Nizza auch am drittletzten Tag erfolgreich verteidigt. Der 24 Jahre alte Allgäuer vom Team EF Education-EasyPost kam nach 179,3 km zwischen Barbentane und Apt als 13. in der Favoritengruppe ins Ziel. Der Tagessieg ging an den Kolumbianer Harold Tejada (XDS Astana), der sechs Sekunden vor 20 Verfolgern lag.

Steinhauser liegt in der Gesamtwertung weiter 5:50 Minuten hinter dem dänischen Spitzenreiter Jonas Vingegaard. Der zweimalige Tour-Sieger, der die beiden vorangegangen Etappen gewonnen hatte, kam zeitgleich mit Steinhauser ins Ziel. Damit führt Jumbo-Visma-Kapitän Vingegaard weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung auf Daniel Felipe Martinez (Kolumbien/+3:22) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe und steht vor seinem ersten Gesamtsieg bei Paris-Nizza.