Paris-Nizza: Vingegaard Gesamtsieger - Steinhauser Dritter

SID 15.03.2026 • 17:12 Uhr Bei seinem ersten Rennen des Jahres erfüllt Vingegaard die Erwartungen. Der 24 Jahre alte Steinhauser aus Deutschland kommt auf das Podest.

Der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard hat seinen komfortablen Vorsprung ins Ziel an der Côte d’Azur gebracht und sich bei der Fernfahrt Paris–Nizza erstmals zum Gesamtsieger gekrönt.

Der Däne kam bei der 145 Kilometer langen letzten Etappe rund um Nizza auf Rang zwei und beendete die Fernfahrt mit einem Vorsprung von insgesamt 4:23 Minuten auf den Gesamtzweiten Daniel Felipe Martínez aus Kolumbien. Der Tagessieg ging am Sonntag an Lenny Martinez aus Frankreich.

Der deutsche Radprofi Georg Steinhauser verteidigte derweil im umkämpften Finish seinen starken dritten Gesamtplatz und sicherte sich damit das Weiße Trikot des besten Jungprofis. Der 24 Jahre alte Allgäuer vom Team EF Education–EasyPost war insgesamt 17 Sekunden schneller als der Franzose Kévin Vauquelin im Rennen um das Trikot für den besten Fahrer unter 25 Jahren. In der Gesamtwertung lag Steinhauser 6:07 Minuten hinter Vingegaard.