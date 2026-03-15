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Paris-Nizza: Vingegaard Gesamtsieger - Steinhauser Dritter

Paris-Nizza: Deutscher sichert Weiß

Bei seinem ersten Rennen des Jahres erfüllt Vingegaard die Erwartungen. Der 24 Jahre alte Steinhauser aus Deutschland kommt auf das Podest.
Georg Steinhauser bleibt bis zum Schluss im Weißen Trikot
Georg Steinhauser bleibt bis zum Schluss im Weißen Trikot
© IMAGO/Photo News
SID
Bei seinem ersten Rennen des Jahres erfüllt Vingegaard die Erwartungen. Der 24 Jahre alte Steinhauser aus Deutschland kommt auf das Podest.

Der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard hat seinen komfortablen Vorsprung ins Ziel an der Côte d’Azur gebracht und sich bei der Fernfahrt Paris–Nizza erstmals zum Gesamtsieger gekrönt.

Der Däne kam bei der 145 Kilometer langen letzten Etappe rund um Nizza auf Rang zwei und beendete die Fernfahrt mit einem Vorsprung von insgesamt 4:23 Minuten auf den Gesamtzweiten Daniel Felipe Martínez aus Kolumbien. Der Tagessieg ging am Sonntag an Lenny Martinez aus Frankreich.

Der deutsche Radprofi Georg Steinhauser verteidigte derweil im umkämpften Finish seinen starken dritten Gesamtplatz und sicherte sich damit das Weiße Trikot des besten Jungprofis. Der 24 Jahre alte Allgäuer vom Team EF Education–EasyPost war insgesamt 17 Sekunden schneller als der Franzose Kévin Vauquelin im Rennen um das Trikot für den besten Fahrer unter 25 Jahren. In der Gesamtwertung lag Steinhauser 6:07 Minuten hinter Vingegaard.

Vor Vingegaards bejubelter Zieleinfahrt, die weniger als einen Kilometer Luftlinie vom Start entfernt war, hielt die Fernfahrt noch einmal ein Highlight bereit: Von der Stadt am Mittelmeer ging es hinauf auf den 1057 Meter hohen Col de la Porte, ehe der Weg zurück in die Stadt führte.

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