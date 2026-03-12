Paris-Nizza: Vingegaard nach Soloflucht auf Siegkurs

SID 12.03.2026 • 16:57 Uhr Der zweimalige Tour-Champion aus Dänemark setzt sich 21 Kilometer vor dem Ziel ab und fährt 2:02 Minuten Vorsprung heraus.

Der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard fährt nach einer beherzten Attacke weiter seinem ersten Gesamtsieg bei Paris-Nizza entgegen. Auf der anspruchsvollen fünften von acht Etappen siegte der dänische Radprofi vom Team Jumbo-Visma nach einer erfolgreichen Soloflucht mit 2:02 Minuten Vorsprung und baute seine am Vortag eroberte Führung in der Gesamtwertung aus.

Vingegaard setzte sich gut 21 Kilometer vor dem Ziel am Anstieg nach Saint-Jean-de-Muzols ab und brachte einen immer größeren Abstand zwischen sich und seine Verfolger. Nach 206,3 km und 2724 Höhenmetern von Cormoranche-sur-Saone nach Colombier-le-Vieux siegte der 29-Jährige vor Valentin Paret-Peintre (Frankreich/Soudal Quick-Step) und Harold Tejada (Kolumbien/XDS Astana Team/+2:20).

In der Gesamtwertung liegt der Vorjahresdritte Vingegaard jetzt 3:22 Minuten vor Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien/Red Bull-Bora-hansgrohe). Der deutsche Profi Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), am Donnerstag Achter, bleibt Gesamtdritter (+5:50).