Pogacar verliert Helfer Wellens für Klassikersaison

Der Belgier bricht sich bei Kuurne-Brüssel-Kuurne das Schlüsselbein. Der Helfer von Tadej Pogacar fällt für das Frühjahr aus.
Tim Wellens und Tadej Pogacar (l.)
© IMAGO/Photo News
SID
Der Belgier bricht sich bei Kuurne-Brüssel-Kuurne das Schlüsselbein. Der Helfer von Tadej Pogacar fällt für das Frühjahr aus.

Radstar Tadej Pogacar muss die anstehenden Frühjahrsklassiker ohne einen seiner wichtigsten Helfer bestreiten. Der Belgier Tim Wellens vom Team UAE Emirates-XRG erlitt bei Kuurne-Brüssel-Kuurne einen Schlüsselbeinbruch und fällt mehrere Wochen aus.

Wellens war am Sonntag bei dem belgischen Eintagesrennen gestürzt und am Montag erfolgreich operiert worden. „Mein Frühjahr ist schon vorbei, bevor es überhaupt richtig begonnen hat“, schrieb der belgische Meister am Dienstag bei Instagram.

Wellens seit Jahren an der Seite von Pogacar

Der 34-Jährige gehört seit Jahren zum engsten Helfer-Kreis um Pogacar und begleitet den Slowenen bei den großen Klassikern ebenso wie bei der Tour de France. Gerade auf anspruchsvollem Terrain übernimmt Wellens häufig Tempoarbeit und Absicherung für seinen Kapitän.

Im vergangenen Jahr wurde er Dritter bei Strade Bianche. Das italienische Eintagesrennen bildet am Samstag den Auftakt in die Klassiker-Saison, Pogacar peilt bei seinem Saisonstart über die Schotterstraßen der Toskana seinen insgesamt vierten Sieg an. Anschließend stehen Mailand-Sanremo (21. März), die Flandern-Rundfahrt (5. April), Paris-Roubaix (12. April) sowie Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) auf dem Plan.

