Probe geglückt! Hoffnung für deutschen Radstar

SID 23.03.2026 • 17:48 Uhr Der Test der Stars als Doppelspitze im Red-Bull-Bora-hansgrohe-Team weckt Hoffnungen für die Tour de France.

Für den deutschen Radstar Florian Lipowitz (Laichingen) und den zweifachen Olympiasieger Remco Evenepoel (Belgien) ist bei der Katalonien-Rundfahrt der erste ernsthaftere Probelauf als gemeinsame Doppelspitze des Red-Bull-Bora-hansgrohe-Teams auf Anhieb vielversprechend verlaufen.

Evenepoel musste sich im Schlussspurt der ersten Etappe über 172,6 m mit Start und Ziel in Sant Feliu de Guixols nur dem französischen Meister Dorian Godon (Ineos-Grenadiers) um eine Reifenbreite geschlagen geben. Der Tour-Dritte Lipowitz kam zeitgleich mit Godon auf Rang 36 in Ziel.

Katalonien-Tour: Uhlig bester Deutscher

Bester Deutscher war allerdings der Regensburger Henri Uhlig (Alpecin-Premier-Tech) auf Platz acht. Drei Plätze dahinter wurde der zweimalige Tour-Sieger und Paris-Nizza-Gewinner Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) gewertet.

Katalonien ist erklärtermaßen ein Test für Lipowitz und Evenepoel für ihr angepeiltes Gemeinschaftsprojekt im Sommer bei der Tour de France mit der gleichen Rollenverteilung. Bei seiner Premiere als Verbund hatte das prominente Duo Ende Januar im Rahmen der Mallorca Challenge ein Mannschaftszeitfahren gewonnen.