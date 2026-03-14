Tirreno-Adriatico: Del Toro vor Gesamtsieg

SID 14.03.2026 • 15:48 Uhr Der Mexikaner triumphiert auf der vorletzten Etappe und ist kaum noch zu gefährden.

Der mexikanische Radprofi Isaac del Toro hat die vorletzte Etappe von Tirreno-Adriatico gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg beim „Rennen zwischen den Meeren“. Der 22-Jährige vom Team UAE Emirates-XRG setzte sich auf der Königsetappe der traditionellen Fernfahrt in Italien vor dem Norweger Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) sowie dem US-Amerikaner Matteo Jorgenson (Jumbo-Visma) durch und baute seine Gesamtführung aus.

Del Toro geht mit 42 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) in den letzten Abschnitt, auf dem eine Sprintankunft zu erwarten ist. Am bis zu 17 Prozent steilen Schlussanstieg nach Camerino wartete der UAE-Jungstar am Samstag lange mit seiner Attacke, hatte dann aber die besten Beine und triumphierte nach 188 km souverän.