Tirreno-Adriatico: Milan holt letzte Etappe

SID 15.03.2026 • 15:50 Uhr Der Gesamtsieg beim "Rennen zwischen den Meeren" geht an den Mexikaner Isaac Del Toro.

Der italienische Radprofi Jonathan Milan vom deutschen Team Lidl-Trek hat zum dritten Mal in Folge die Schlussetappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der 25 Jahre alte Topsprinter setzte sich am Sonntag nach 142 km in San Benedetto del Tronto im Massenspurt vor dem Australier Sam Welsford und dem Belgier Laurenz Rex durch.

Den Gesamtsieg sicherte sich der Mexikaner Isaac Ddel Toro vom Team UAE Emirates-XRG, der am Samstag die Königsetappe gewonnen und damit das Leadertrikot des „Rennens zwischen den Meeren“ in Italien übernommen hatte.