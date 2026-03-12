Tirreno-Adriatico: Van der Poel holt zweiten Etappensieg

SID 12.03.2026 • 15:36 Uhr Neun Tage vor Mailand-Sanremo fährt der Niederländer Mathieu van der Poel weiter in Topform.

Der niederländische Radstar Mathieu van der Poel (Niederlande) hat seinen zweiten Tagessieg bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico geholt und neun Tage vor Mailand-Sanremo seine Favoritenrolle für das erste Monument des Jahres untermauert. Im Sprint einer hochkarätig besetzten Spitzengruppe setzte sich der Ex-Weltmeister vom Team Alpecin-Premier Tech auf der vierten Etappe vor dem Italiener Giulio Pellizzari aus dem deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe durch.

Zu den geschlagenen in der Topgruppe gehörten nach 213 km zwischen Tagliacozzo und Martinsicuro unter anderem van der Poels belgischer Rivale Wout van Aert (5.) und der frühere italienische Zweitfahrt-Weltmeister Filippo Ganna (9.), im Vorjahr hinter van der Poel Zweiter bei Mailand-Sanremo.

Del Toro verteidigt Gesamtführung

Mit Platz zehn verteidigte der Mexikaner Isaac del Toro seine Gesamtführung erfolgreich. Dessen UAE-Teamkollege Tadej Pogacar, der am 21. März bei der Primavera van der Poels Hauptkontrahent sein wird, ist bei Tirreno-Adriatico nicht dabei. Für van der Poel war es im fünften Saisonrennen der dritte Sieg.