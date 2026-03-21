Trotz Sturz: Pogacar gewinnt 117. Mailand-Sanremo

SID 21.03.2026 • 16:57 Uhr Der Weltmeister stürzt in der heißen Phase des Rennens. Aufhalten lässt sich Tadej Pogacar davon nicht.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat trotz eines Sturzes eines seiner letzten verbliebenen Karriereziele erreicht und erstmals bei Mailand-Sanremo triumphiert. Der Weltmeister und viermalige Tour-Sieger setzte sich bei der 117. Auflage des längsten Klassikers nach 298 km im Sprint auf der Via Roma knapp vor dem britischen Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling) durch. Dritter wurde der Belgier Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Vorjahressieger Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) wurde Achter.

Pogacar (UAE Emirates-XRG) hatte am Poggio-Anstieg kurz vor dem Ziel attackiert, konnte aber seinen letzten Rivalen Pidcock nicht abschütteln. Im Finale auf ebener Strecke war der 27-Jährige, der etwa 32 km vor dem Ziel zu Fall gekommen war, dann aber der Schnellere.

Für Pogacar war es nach zwei Siegen bei der Flandern-Rundfahrt, drei Erfolgen bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und fünf bei der Lombardei-Rundfahrt der elfte Triumph bei einem der fünf Radsport-Monumente. In seiner Vita fehlt nur noch der Sieg beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix. Diese Lücke will Pogacar am 12. April schließen.