Baskenland: Lipowitz nur von Wunderkind geschlagen

SID 10.04.2026 • 17:50 Uhr Auf der Königsetappe der Baskenland-Rundfahrt verpasst Florian Lipowitz den Sieg nur knapp. Der Deutsche klettert nach einer starken Vorstellung in der Gesamtwertung weiter nach oben.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat bei der Baskenland-Rundfahrt den Sieg bei der Königsetappe knapp verpasst.

Der Tour-Dritte vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe musste sich über 176,2 km rund um Eibar inklusive knapp 4000 Höhenmetern und acht gewerteten Anstiegen nur dem französischen „Wunderkind“ Paul Seixas geschlagen geben – kletterte nach einer starken Vorstellung aber in der Gesamtwertung an seinem Teamkollegen Primoz Roglic vorbei auf Rang zwei.

Lipowitz nur von Seixas geschlagen

Seixas setzte sich nach einem langen Zweikampf erst im Zielsprint durch und feierte seinen dritten Sieg im fünften Rennen. Der 19-Jährige geht mit einem komfortablen Vorsprung von 2:30 Minuten auf Lipowitz in das Finale am Samstag. Roglic belegt im Gesamtklassement Rang drei (+3:40 Minuten), knapp vor dem Spanier Ion Izagirre (Cofidis/+3:50).

Bei der womöglich letzten Gelegenheit auf den Gesamtsieg versuchte Lipowitz alles. Erstmals griff der 25-Jährige 70 km vor dem Ziel am Krabelin, einem von drei Anstiegen der ersten Kategorie, an. Seixas jedoch konnte immer folgen.

Seixas wehrt Angriff von Lipowitz ab

Am letzten steilen Anstieg 30 km vor dem Ziel lösten sich die Top vier der Gesamtwertung vom bereits ausgedünnten Hauptfeld, Lipowitz versuchte es noch einmal – doch Seixas blieb bis zuletzt dran und setzte die entscheidende Attacke aus dem Windschatten heraus.

Die Schlussetappe am Samstag ist mit 135,4 km vergleichsweise kurz, bietet mit fast 3000 Höhenmetern aber nochmals ein anspruchsvolles Profil.