Radsport: Das „Wunderkind“ distanziert Lipowitz

SID 09.04.2026 • 17:36 Uhr Der Tour-Dritte muss das französische Toptalent kurz vor dem Ziel ziehen lassen, bleibt aber weiter auf Podiumskurs.

+Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz biegt bei der Baskenland-Rundfahrt mit einer guten Ausgangslage auf eine weitere Podiumsplatzierung in die heiße Phase ein. Der Tour-Dritte vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe verteidigte seinen dritten Platz in der Gesamtwertung auf der vierten Etappe am Donnerstag, verlor auf den Führenden Paul Seixas aber einige Sekunden.

Den Tagessieg auf dem hügeligen Tagesabschnitt über 167,2 km mit Start und Ziel in Galdakao sicherte sich Alex Aranburu, der Spanier vom Team Cofidis setzte sich im Bergauf-Sprint einer kleinen Ausreißergruppe durch.

Seixas nimmt Lipowitz Sekunden ab

Frankreichs Radsport-„Wunderkind“ Seixas baute seinen Vorsprung an der Spitze weiter aus. Der 19-Jährige vom Team Decathlon CMA CGM liegt in der Gesamtwertung nun 2:19 Minuten vor Lipowitz‘ Teamkollegen Primoz Roglic. Lipowitz (+2:28 Minuten) kommt knapp dahinter, eine Sekunde hinter dem Ulmer lauert der Spanier Ion Izagirre (Cofidis), der in Galdakao auf Platz vier fuhr.

Seixas setzte auf der Abfahrt des letzten Anstiegs eine Attacke. Auf dem folgenden Flachstück distanzierte das Toptalent das Red-Bull-Duo zunehmend. Seixas kam 14 Sekunden nach Sieger Aranburu auf Rang acht ins Ziel. Lipowitz, der zuletzt bei der Katalonien-Rundfahrt Platz drei belegt hatte, und Roglic folgten 20 Sekunden später auf den Plätzen 17 und 19.

Nicht mehr dabei ist Emanuel Buchmann. Der zweimalige deutsche Meister vom Team Cofidis trat zur vierten Etappe nicht mehr an.