Baskenland-Rundfahrt: Lipowitz mischt bei Seixas-Show vorne mit

SID 07.04.2026 • 17:59 Uhr Während Frankreichs "Wunderkind" Paul Seixas auch die zweite Etappe der Baskenland-Rundfahrt überlegen gewinnt, klettert der deutsche Top-Rundfahrer Florian Lipowitz auf Platz drei der Gesamtwertung.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat die erste Bergprüfung bei der stark besetzten Baskenland-Rundfahrt mit Bravour gemeistert. Bei der erneuten Gala-Vorstellung von Frankreichs Radsport-„Wunderkind“ Paul Seixas belegte der Tour-Dritte vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe auf der 164,1 km langen zweiten Etappe nach Iruña Platz acht und unterstrich seine Ansprüche auf einen Podestplatz in der Gesamtwertung.

Der erst 19 Jahre alte Seixas (Decathlon CMA CGM), der am Montag bereits das Auftakt-Zeitfahren gewonnen hatte, triumphierte nach einer beeindruckenden Show als Solist mit 1:25 Minuten Vorsprung auf eine siebenköpfige Verfolgergruppe um Lipowitz.

Seixas führt in der Gesamtwertung

Platz zwei sicherte sich auf dem Teilstück, dessen Hauptschwierigkeit der Anstieg nach San Miguel de Aralar (1. Kategorie) rund 20 km vor dem Ziel war, der Däne Mattias Skjelmose vom deutschen Team Lidl-Trek vor Lipowitz‘ Teamkollege Primoz Roglic.

In der Gesamtwertung führt Seixas mit beeindruckenden 1:59 Minuten Vorsprung auf Roglic, Lipowitz (+2:08) ist Dritter. Die für das sehr anspruchsvolle Etappenrennen eher moderate dritte Etappe führt am Mittwoch über 152,8 km, zwischen dem Start und der Zieleinfahrt in Basauri sind knapp 2900 Höhenmeter zu bewältigen.

Lipowitz, im Vorjahr Gesamtvierter im Baskenland, hatte das Rennen nach seinem starken Auftritt bei der Katalonien-Rundfahrt (Platz drei) kurzfristig ins Programm genommen. Roglic triumphierte 2018 und 2021 im Baskenland.

Landa schwer gestürzt

Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz des Basken Mikel Landa. Der 36 Jahre alte Kapitän des Teams Soudal-Quick Step kam rund zehn Kilometer vor dem Ziel zu Fall und blieb unter sichtlichen Schmerzen auf dem Asphalt liegen. Im Vorjahr war der frühere Dritte des Giro d’Italia auf der erste Etappe der Italien-Rundfahrt schwer gestürzt und war drei Monate lang ausgefallen. Nun ist sein Start beim Giro (ab dem 8. Mai) erneut fraglich.