Radsport: „Wunderkind“ weiter vor Lipowitz

SID 08.04.2026 • 17:37 Uhr Der Deutsche rollt auf der dritten Etappe an der Seite seiner Rivalen ins Ziel. Das „Wunderkind“ führt weiter.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz liegt bei der Baskenland-Rundfahrt weiter auf Podestkurs. Der Tour-Dritte vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe kam auf der 152,8 km langen dritten Etappe mit Start und Ziel in Basauri an der Seite der Rivalen um Spitzenreiter Paul Seixas ins Ziel und verteidigte den dritten Platz in der Gesamtwertung erfolgreich.

Der Tagessieg auf hügeligem Terrain ging an Axel Laurance (Ineos-Grenadiers), der sich mit zwei Sekunden Vorsprung vor Igor Arrieta (UAE Emirates-XRG) aus Spanien durchsetzte. Das Duo hatte sich in der Schlussphase der Etappe von den restlichen Ausreißern abgesetzt.

Frankreichs Radsport-„Wunderkind“ Seixas trägt weiter das Gelbe Trikot. Der 19-Jährige vom Team Decathlon CMA CGM hat in der Gesamtwertung 1:59 Minuten Vorsprung auf Lipowitz‘ Teamkollegen Primoz Roglic. Lipowitz (+2:08 Minuten) liegt knapp dahinter. Das Führungstrio erreichte 1:04 Minuten nach Etappensieger Laurance das Ziel.

Nicht mehr im Rennen ist Isaac Del Toro. Der mexikanische Jungstar vom Team UAE Emirates-XRG stieg am Mittwoch nach einem Sturz aus. Der am Dienstag schwer gestürzte Spanier Mikel Landa (Soudal-Quick Step) trat zur dritten Etappe nicht mehr an.