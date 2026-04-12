Franziska Koch hat Radsport-Geschichte geschrieben und als erste deutsche Frau bei Paris-Roubaix triumphiert. Die 25-Jährige aus Mettmann setzte sich am Sonntag beim Kopfsteinklassiker nach 143,1 km im Zweiersprint um den Sieg gegen die dreimalige Weltmeisterin Marianne Vos aus den Niederlanden durch. Platz drei ging mit sechs Sekunden Rückstand an die französische Tour-de-France-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot.
Coup in Roubaix: Koch gewinnt als erste deutsche Frau
Die 25-Jährige bezwingt in der Hölle des Nordens die dreimalige Weltmeisterin Marianne Vos.
Überglücklich: Franziska Koch siegt in Roubaix
© AFP/POOL/SID/NICOLAS TUCAT
Für die deutsche Meisterin Koch, die für das französische Team FDJ United-Suez fährt, war es der mit Abstand größte Karriere-Erfolg und der erst vierte Profisieg ihrer Karriere – nach den Meistertiteln 2024 und 2025 sowie einer Etappe bei der Boels Ladies Tour 2019.
Die Frauen fahren erst seit 2021 durch die „Hölle des Nordens“. Mit Ausnahme der Lombardei-Rundfahrt gibt es mittlerweile von allen Radsport-Monumenten Frauen-Ausgaben. Der zuvor letzte Sieg gelang dabei Judith Arndt bei der Flandern-Rundfahrt 2012.
In der langen Geschichte des Männerrennens von Paris-Roubaix haben erst zwei Deutsche triumphiert: 1896 gewann Josef Fischer die Premiere, 2015 triumphierte John Degenkolb.