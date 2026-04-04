"Mein ehemaliges Team hat sich geweigert, mich aufzustellen"

SID 04.04.2026 • 06:18 Uhr Der Belgier Remco Evenepoel vom deutschen Red-Bull-Team glaubt an einen Debüterfolg bei der Flandern-Rundfahrt - und erklärt, warum er vorher nie dabei war.

Der zweifache Radsport-Olympiasieger Remco Evenepoel rechnet sich trotz der starken Konkurrenz um Tadej Pogacar bei seinem Debüt bei der Flandern-Rundfahrt Siegchancen aus. „Ich bin hier, weil ich das Gefühl habe, gewinnen zu können“, sagte der Belgier vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe vor dem zweiten Monument der Saison am Sonntag.

Evenepoel versicherte, „alles getan zu haben, um bereit zu sein“. Er sagt: „Ich glaube nicht, dass ich in Bezug auf die Streckenkenntnis hinter den anderen zurückliege.“ Der Zeitfahr-Weltmeister war unweit der Strecke in Aalst in Ostflandern aufgewachsen.

Im Kampf um den Sieg nannte Evenepoel „Mathieu (van der Poel) und Tadej (Pogacar) als große Favoriten“. Der Niederländer van der Poel hat die „Ronde van Vlaanderen“ bereits dreimal gewonnen, der Slowene Pogacar zweimal.

Evenepoel feiert Debüt bei Flandern-Rundfahrt

Die Teilnahme an dem traditionsreichen Rennen über rund 278 Kilometer mit sechs Kopfsteinpflastersektoren und 16 giftige Anstiege sei für Evenepoel „ein Traum“. Obwohl Evenepoel zu den besten Klassikerfahrern gehört, war er noch nie bei der Flandern-Rundfahrt am Start.

„Mein ehemaliges Team (Soudal Quick-Step) hat sich immer geweigert, mich aufzustellen. Dieses Jahr habe ich gesagt, dass ich entweder den Giro oder die Ronde fahren will“, sagte Evenepoel, der erst am Mittwoch seine Teilnahme verkündet hatte. Seit Jahresbeginn fährt der 26-Jährige für Red Bull.