Falsche Müllentsorgung: Pogacar nach Sieg bestraft

SID 06.04.2026 • 13:52 Uhr Nach seinem Flandern-Sieg muss Tadej Pogacar eine Strafe zahlen. Der Slowene wird zudem zum Verkehrssünder - eine harte Strafe ist dafür aber unwahrscheinlich.

Die Konkurrenz konnte Tadej Pogacar nicht einfangen, dennoch musste er eine Strafe zahlen. Bei seinem Sieg auf der Flandern-Rundfahrt musste der Slowene für Müllentsorgung außerhalb der vorgesehenen Zonen eine Strafe von 500 Schweizer Franken (542 Euro) bezahlen.

Der bestbezahlte Radsportler der Welt konnte das allerdings verschmerzen. Zusätzlich verlor er 25 seiner 800 gewonnen Weltranglistenpunkte.

Pogacar wird zum Verkehrssünder

Beim Sieg bei der Flandern-Rundfahrt ließ er sich auch vom belgischen Bahnverkehr nicht aufhalten. Und das könnte dem Slowenen womöglich etwas Ärger einbringen. Auf dem Weg zu seinem dritten Sieg bei der „Ronde“ hatte Pogacar wie eine Vielzahl anderer Fahrer wie Red-Bull-Star Remco Evenepoel nicht an einem roten Warnlicht vor einem Bahnübergang angehalten – das untersagen sowohl die Rad- wie auch die Verkehrsgesetze.

„Das war nicht schön. Nicht einmal zehn Meter vor dem Übergang sind drei Männer auf die Straße gesprungen und haben gewunken um uns anzuhalten“, sagte Pogacar. Bei den Personen handelte es sich um Rennkommissäre, was Pogacar aber in der Hektik durchging: „Ich habe gedacht, vielleicht sind es Demonstranten oder so etwas. Und dann war das Feld auch schon geteilt.“

Um zu stoppen, sei die Vorwarnzeit zu kurz gewesen, sagte Pogacar, die Gefahr eines Sturzes bei einer Vollbremsung zu groß. Belgischen Medien zufolge könnte den betreffenden Fahrern eine Geldstrafe von 320 Euro und sogar ein kurzzeitiger Entzug des Führerscheins drohen. Die Durchsetzung einer verkehrsrechtlichen Sanktion dürfte aber eher unwahrscheinlich sein.

Derlei Vorfälle an Bahnübergängen geschehen bei den europäischen Klassikern nicht selten. Es gab bereits heikle Szenen, als Fahrer gesenkte Schranken umkurvten. Logistisch ist es nicht möglich, bei einem Rennen über teils weit mehr als 200 km mit zwangsläufigen Gleisüberquerungen den Bahnverkehr passgenau zu stoppen – dass Fahrer damit durch Wartezeiten benachteiligt werden, ist nicht vermeidbar.